Суровая зима-2024/2025 в Казахстане: синоптики уточнили прогноз

Синоптики уточнили прогноз погоды на предстоящую зиму-2024/2025 в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Декабрь 2024 года в Казахстане будет сопровождаться частыми циклонами. На большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер. В южных регионах осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега, а в горных районах возможны интенсивные снегопады. Запад и юг страны часто будут сталкиваться с гололедом и густыми туманами.
Север и центр:
Юг и юго-восток:
В январе температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около климатической нормы. Вероятны как снежные дни, так и периоды без осадков. В феврале температура на большей части страны будет на 1 градус выше средних значений.
"В целом зимой 2024-2025 годов температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурами воздуха", - подытожили синоптики.
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