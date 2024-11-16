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15.11.2024, 20:43

Суровая зима-2024/2025 в Казахстане: синоптики уточнили прогноз

Новости Казахстана 0 953

Синоптики уточнили прогноз погоды на предстоящую зиму-2024/2025 в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Декабрь 2024 года: снегопады, метели и температурные качели

Декабрь 2024 года в Казахстане будет сопровождаться частыми циклонами. На большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер. В южных регионах осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега, а в горных районах возможны интенсивные снегопады. Запад и юг страны часто будут сталкиваться с гололедом и густыми туманами.

Температурные качели

Север и центр:

  • В первой половине месяца ночью от -18…-23 градусов до -7…-12 градусов, днем - от -4…+1 градусов до -8…-13 градусов. Во второй половине месяца ночи станут холоднее до -25…-37 градусов, днем до -15…-25 градусов, хотя в отдельные дни морозы отступят.

Юг и юго-восток:

  • Ночью от -10…-18 градусов до 0…-5 градусов, днем: от 0…-5 градусов до +3…+12 градусов. В конце декабря морозы могут усилиться до -15…-22 градусов ночью и до -5…-13 градусов днем.

Январь и февраль 2025 года: погода в пределах нормы

В январе температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около климатической нормы. Вероятны как снежные дни, так и периоды без осадков. В феврале температура на большей части страны будет на 1 градус выше средних значений.

"В целом зимой 2024-2025 годов температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурами воздуха", - подытожили синоптики.

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