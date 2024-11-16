Суровая зима-2024/2025 в Казахстане: синоптики уточнили прогноз

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Декабрь 2024 года: снегопады, метели и температурные качели

Декабрь 2024 года в Казахстане будет сопровождаться частыми циклонами. На большей части страны ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер. В южных регионах осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега, а в горных районах возможны интенсивные снегопады. Запад и юг страны часто будут сталкиваться с гололедом и густыми туманами.

Температурные качели

Север и центр:

В первой половине месяца ночью от -18…-23 градусов до -7…-12 градусов, днем - от -4…+1 градусов до -8…-13 градусов. Во второй половине месяца ночи станут холоднее до -25…-37 градусов, днем до -15…-25 градусов, хотя в отдельные дни морозы отступят.

Юг и юго-восток:

Ночью от -10…-18 градусов до 0…-5 градусов, днем: от 0…-5 градусов до +3…+12 градусов. В конце декабря морозы могут усилиться до -15…-22 градусов ночью и до -5…-13 градусов днем.

Январь и февраль 2025 года: погода в пределах нормы

В январе температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около климатической нормы. Вероятны как снежные дни, так и периоды без осадков. В феврале температура на большей части страны будет на 1 градус выше средних значений.