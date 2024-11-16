Как выглядит колония, в которой сидит Бишимбаев. Фото

Накануне стало известно, что осужденный экс-министр Куандык Бишимбаев отбывает наказание за убийство Салтанат Нукеновой в учреждении №5 департамента уголовно-исполнительной системы в Степногорске. Несколько лет назад корреспонденты Tengrinews.kz побывали в этой колонии. Архивные кадры оттуда - в материале.

Фото: ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Колония, в которой сидит Куандык Бишимбаев, расположена недалеко от Степногорска, всего в 10 километрах. А сам Степногорск находится в Акмолинской области, примерно в трех часах езды от Астаны.

Территория учреждения максимальной безопасности (там отбывают наказание за особо тяжкие преступления) находится за колючей проволокой.

Здание колонии не новое, оно было построено больше 50 лет назад.

По периметру и на территории учреждения установлены камеры видеонаблюдения.

Во дворе колонии установлена скульптура известных казахских биев, олицетворяющих справедливый суд.

Внутри учреждения все строго. "Не хлопайте дверью", - гласит надпись на входе.

За этой решеткой выдают пропуск посетителям. Одновременно там может находиться не более трех человек.

А так выглядят помещения, где спят осужденные. И не только они.

Даже в колонии максимальной безопасности осужденным положены свидания. Краткосрочные – по видеосвязи или вживую, но по телефону, через стекло.

И длительные – до двух суток - в специальном помещении.

Здесь же для гостей есть кухня и даже детская.

Заключенные обедают в общей столовой.

Меню в исправительном учреждении нехитрое.

После того как отряд заканчивает есть, перед выходом из столовой каждого досматривают. Нельзя выносить ни приборы, ни еду.

Осужденные в колонии могут работать при наличии вакансий. Здесь есть производственные цеха.

Доступны осужденным и развлечения. Например, просмотр фильмов, которые предварительно должны пройти цензуру.

Также можно почитать книги или поиграть в шахматы.

На территории учреждения у заключенных есть возможность завершить школьное образование. Для этого сюда специально приезжают учителя.

Работает также и отделение колледжа.

В конце 2022 года в степногорской колонии содержалось около 600 осужденных.

Ранее в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) ответили на запрос адвоката Жанны Уразбаховой касательно места отбывания наказания Куандыка Бишимбаева.

Оказалось, что экс-министр национальной экономики сидит в учреждении №5 по адресу: Акмолинская область, город Степногорск, промзона 7, здание 14 А.

Напомним: недавно в сети появилась информация о том, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Некоторые СМИ предположили, что он отбывает наказание в Степногорске или Аршалы.

Позже некоторые Telegram-каналы начали писать, что экс-министр якобы сбежал из исправительного учреждения. В КУИС это опровергли, заявив, что "информация не соответствует действительности". Как заверили в пресс-службе, Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

По факту распространения в социальных сетях недостоверной информации возбуждено уголовное дело.

12 ноября Бишимбаева подключили к суду из колонии через сотовый телефон.

Ранее в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) не назвали колонию, в которой отбывает наказание осужденный экс-министр Куандык Бишимбаев.