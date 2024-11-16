Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

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Сообщается, что Перизат Кайрат подозревают в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат сообщается следующее. Выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности. В ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 миллионов тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 миллионов тенге, - говорится в сообщении АФМ.

Также сообщается, что часть средств была израсходована в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi.

По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 миллионов тенге. Следствие продолжается, - добавили в АФМ.

Пострадавших от мошеннических действий Перизат Кайрат просят обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный номер 21384).

Ранее стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.