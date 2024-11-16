Молодую алматинку нашли мертвой: в полиции сообщили подробности

Жительница Алматы, пропавшая в конце октября этого года, скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что тело женщины было обнаружено 30 октября в одном из домов Алмалинского района без признаков насильственной смерти.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, - проинформировали в полиции.
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