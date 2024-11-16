Блогер расстроила свадьбу в Атырау и попала под суд

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По информации пресс-службы, было рассмотрено гражданское дело по иску двух истцов к блогеру о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда. Кроме того, от ответчицы потребовали удалить фотографии и видеозаписи, размещенные в социальных сетях.

Судом установлено, что блогер в магазине, принадлежащем истцам, устроила ссору по поводу товаров и сняла все на видео и ударила несколько раз истца. Та, в свою очередь, ударила ее по руке. Происходящее дочь истца сняла на видео и разместила в соцсетях, - проинформировала пресс-служба горсуда.

Сообщается, что после этого инцидента обе женщины были привлечены к административной ответственности за хулиганство. Но на этом противостояния блогера и предпринимательницы не закончилось.

Позже блогер пришла в ресторан (владелец – истец), где проходило свадебное торжество, начала его транслировать в прямом эфире, указывая, что в ресторане работают несовершеннолетние. Вследствие этого по вине ответчика свадьба была сорвана, гости разошлись, а заказчик отказался производить оплату истцу. Блогер направила встречный иск к истцам о взыскании морального вреда и опровержении недостоверных сведений, указывая, что дочь истца выложила видео ссоры в магазине с ее участием без согласия, - добавили в пресс-службе.

Рассмотрев все обстоятельства дела суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки.

Частично был удовлетворен и встречный иск блогера: с истцов взысканы 250 тыс. тенге за то, что изображение ответчицы, без ее согласия, было опубликовано в социальных сетях.