Прямые сообщения в Москву из Казахстана восстановило РЖД

РЖД объявила о восстановлении прямого сообщения в Москву из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передает Sputnik Казахстан.
А именно:
Также компания открыла беспересадочное сообщение Новосибирск – Барнаул – Риддер.
И впервые РЖД ввела график движения поездов сразу на три года, начиная с 15 декабря. В расписании движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования.
Между городами России появятся новые направления и поезда, которые будут интересны туристам и гражданам страны:
А также Архангельск – Кисловодск и другие направления.
Станет больше поездов, курсирующих двухэтажными составами. Билеты по новым направлениям можно приобрести на кассе, веб-приложении и сайте РЖД.
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