Прямые сообщения в Москву из Казахстана восстановило РЖД

РЖД объявила о восстановлении прямого сообщения в Москву из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передает Sputnik Казахстан .

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А именно:

Караганда - Москва;

Ташкент - Москва;

Бишкек - Москва.

Также компания открыла беспересадочное сообщение Новосибирск – Барнаул – Риддер.

И впервые РЖД ввела график движения поездов сразу на три года, начиная с 15 декабря. В расписании движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования.

Между городами России появятся новые направления и поезда, которые будут интересны туристам и гражданам страны:

Москва – Серов;

Псков – Мурманск;

Барнаул – Абакан – Иркутск.

А также Архангельск – Кисловодск и другие направления.

Станет больше поездов, курсирующих двухэтажными составами. Билеты по новым направлениям можно приобрести на кассе, веб-приложении и сайте РЖД.