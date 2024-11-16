Блогерша из России сталкивается с атаками казахстанцев из-за брака с иностранцем

Блогершу Сару Бонду из Москвы атакуют в Instagram казахстанские пользователи, осуждая её за брак с иностранцем, полагая, что она этническая казашка, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Instagram/mrs.bondah

Казахстанцы оставляют негативные комментарии под публикациями Сары, осуждая её брак с иностранцем. Некоторые считают её этнической казашкой.

Сара, видимо, устала от комментариев казахстанцев, поэтому указала в шапке профиля, что она наполовину таджичка, наполовину кореянка. Девушка даже написала целый пост, опубликовав семейную фотографию и подчеркнув, что она не имеет никакого отношения к Казахстану.

Меня зовут Сара. Я на половину кореянка, на половину таджичка, родилась в России, в городе Волжском, Волгоградской области. Мой муж - Коби, он Африканец из Ганы. Мы познакомились в 2019 году, построили свою семью в 2022 году. 18.12.2022 года стали родителями прекрасного малыша, нашего сына зовут Джейден. Мы интернациональная семья Бонда, живем в Москве. У нас веселая семейная жизнь, так как мы необычная семья – разные нации, разный менталитет, разная культура, даже разный юмор, но несмотря на это, мы семья и любим друг друга, - написала в одном из постов Сара.

Однако это не остановило пользователей, и негативные комментарии продолжают поступать.

Сара ежедневно публикует юмористические видео с мужем, и судя по их публикациям, пара вполне счастливо живет в Москве и воспитывает сына.