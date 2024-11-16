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16.11.2024, 18:16

Увольнением грозит казахстанскому чиновнику поездка к сестре, страдающей сахарным диабетом

Новости Казахстана 0 356

В Костанайской области руководитель отдела архитектуры Сарыкольского района Дмитрий Холодило попался за рулем в нетрезвом состоянии. Совет по этике рекомендовал акиму района уволить его, передает NUR.KZ со ссылкой на "ТоболИнфо".

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На заседании Совета по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Сарыкольского района Дмитрия Холодило.

Госслужащий предстал перед членами Совета по этике за дискредитирующий госаппарат проступок.

Дело в том, что ночью 14 октября служебная машина Дмитрия Холодило была остановлена сотрудниками полиции. За рулем "Нивы" находился сам чиновник.

Видимо, от него исходил запах алкоголя, поэтому полицейские решили проверить водителя. Освидетельствование показало алкогольное опьянение средней степени тяжести.

Сам Холодило в суде, судя по постановлению, пояснял, что пил накануне водку, а за руль сел, потому что его сестре, страдающей сахарным диабетом, нужна была помощь. Госслужащий решил поехать к ней сам, а не вызывать медиков.

Вину в совершении правонарушения Холодило признал. Его арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

Отмечается, что чиновник на свою последнюю должность был назначен 14 декабря 2023 года. Незадолго до инцидента, 9 октября 2024 года, его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Беря во внимание прошлое взыскание, члены Совета по этике рекомендовали акиму Сарыкольского района уволить Дмитрия Холодило.

Его общий стаж на госслужбе составляет 7 лет 8 месяцев. По месту работы Холодило всегда характеризовался положительно.

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