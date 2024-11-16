“Разговорили девочку“. Жителя Павлодарской области подозревают в изнасиловании школьницы

Жителя Павлодарской области задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Начато досудебное расследование, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Как сообщила региональный уполномоченный по правам детей Павлодарской области Сауле Шакенева, подозреваемый - отчим 15-летней ученицы одной из сельских школ в Баянаульском районе.

Данный факт установлен благодаря классному руководителю, которая обратила внимание на состояние ученицы, стала наблюдать за ней, посетила по месту жительства, очень тактично разговорила девочку. И сразу же, согласно алгоритму, поставила в известность всех заинтересованных лиц, - сообщила Шакенева.

В полиции данную информацию подтвердили.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам Сауле Шакеневой, сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.