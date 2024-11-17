Малыша избили в присутствии няни в детском саду в Алатау

В Алматинской области ребенка избил сверстник в детском саду на глазах у няни, передает Liter.kz .

Фото: кадр из видео

Видео момента избиения опубликовала мать пострадавшего ребенка. По ее словам, инцидент произошел утром, однако ей об этом сообщили только днем.

На кадрах ролика один из воспитанников бьет и кусает несколько раз ребенка. Тот плачет и кричит. Однако находящаяся в комнате няня на крики малыша не обращает никакого внимания.

Выяснилось, что инцидент произошел 13 ноября в 11:15 в детском саду “Тамирлан” города Алатау.

Пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова сообщили, что по итогам внутреннего расследования установлено, что на момент происшествия воспитатель отсутствовал. А присутствовавшая в комнате няня уволена.