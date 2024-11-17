Когда состоится следующий бой Шавката Рахмонова

UFC официально анонсировал следующий бой непобежденного полусреднего веса из Казахстана Шавката Рахмонова, передает «Голос народа» со ссылкой на Sports.kz.
Соперником «Номада» станет другой еще не побежденный боец — ирландец Иэн Мачадо Гэрри.
Поединок пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США) и будет иметь статус пятираундового со-главного события турнира UFC 310. По времени Казахстана ивент пройдет утром 8 декабря.
Напомним, что изначально Шавкат Рахмонов должен был подраться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с действующим обладателем пояса Белалом Мухаммадом из США, однако американец подхватил костную инфекцию стопы и был вынужден сняться с боя.
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