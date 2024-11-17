Когда состоится следующий бой Шавката Рахмонова

UFC официально анонсировал следующий бой непобежденного полусреднего веса из Казахстана Шавката Рахмонова, передает « Голос народа » со ссылкой на Sports.kz.

Фото с сайта championat.com

Соперником «Номада» станет другой еще не побежденный боец — ирландец Иэн Мачадо Гэрри.

Поединок пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США) и будет иметь статус пятираундового со-главного события турнира UFC 310. По времени Казахстана ивент пройдет утром 8 декабря.

Напомним, что изначально Шавкат Рахмонов должен был подраться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с действующим обладателем пояса Белалом Мухаммадом из США, однако американец подхватил костную инфекцию стопы и был вынужден сняться с боя.