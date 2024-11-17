Муж Байзаковой осуждал ее до женитьбы

Блогер Айжан Байзакова рассказала о второй встрече со своим нынешним супругом Нурбеком Арыстан, который, до женитьбы на ней, осуждал ее поведение, передает Liter.kz .

Фото: instagram.com/bayzakova

Когда я увидела Нурбека во второй раз, он мне не особо понравился. Он как раз попал на нашу тусовку на тапчане и с осуждающим видом на нас смотрел. А у меня тусовки на тапчане были жесткие, - отметила Айжан Байзакова.

Она рассказала, что во вторую встречу даже повздорила с будущим супругом и гонялась за ним со шваброй.

Я бы и подумать тогда не могла что это мой будущий муж, - заявила блогер.

Сейчас супруг Байзаковой не только зарабатывает деньги, но и готовит завтраки любимой. Об этом Айжан Байзакова сама сообщила в своем Instagram.