Полицейский выстрелил в спину коллеги в патрульном автомобиле в Жамблыской области

Об инциденте сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому, - прокомментировали в ведомстве.