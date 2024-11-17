Полицейский выстрелил в спину коллеги в патрульном автомобиле в Жамблыской области

В Кордайском районе полицейский получил пулю в спину от коллеги в служебном автомобиле во время несения службы. Пострадавший находится в больнице, передает «Голос народа».
Об инциденте сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому, - прокомментировали в ведомстве.
Пострадавшего госпитализировали в Кордайскую районную больницу.
По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции проводит служебную проверку, все обстоятельства произошедшего выясняют.
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