Как казахстанцам сохранить свои деньги и куда лучше их вложить, рассказали эксперты

Фото: Pixabay

После президентских выборов в США мир финансов пережил сразу несколько потрясений. Индексы американских бирж, включая известный S&P 500, пошли вверх, и акции многих компаний в США подорожали. Некоторые аналитики предсказывают, что к концу года индекс S&P 500 достигнет рекордных 6 200 пунктов.

При этом стоимость биткоина на криптобиржах также бьет все рекорды и уже приближается к 100 тысячам долларов за единицу. Тем временем цены на нефть падают.

Как отметил финансовый консультант Расул Рысмамбетов, американский фондовый индекс S&P растет сейчас "на эмоциях" за счет обещаний избранного президента США Дональда Трампа. Однако для роста индекса есть и фундаментальные причины.

Если покупать сейчас акции на американском рынке, то только после выплаты дивидендов. Тут, конечно, все зависит от срока вклада. Можно сейчас купить, получить дивиденды и сразу продать. Я думаю, что при долгосрочном инвестировании на 3-5 лет надо подождать выплаты дивидендов и потом покупать. Что касается нашего фондового рынка, то там все достаточно сложно. На нем присутствуют много нацкомпаний, которые сильно зависят от крупных экономических циклов. Я думаю, необходимо рассматривать каждую компанию отдельно. К примеру, если ожидается повышение тарифов на электроэнергию, как сейчас, то будут расти акции энергетических компаний, - отметил эксперт.

Рекордно выросший биткоин финансовый консультант советует не рассматривать в качестве валюты: скорее, это электронная акция, так как она слишком волатильная для средства расчета. Поэтому Рысмамбетов бы не рекомендовал покупать биткоины и вкладывать в них более 10 процентов своих средств. Также покупателям биткоина нужно быть готовыми заморозить их на какое-то время, чтобы дождаться новой волны роста, если, конечно, они не профессиональные трейдеры, которые зарабатывают на кратковременных колебаниях акций и валюты.

Что можно посоветовать по нашей экономике? Скажу так: если вы зарабатываете в долларах, то стоит брать тенговые кредиты. Цены на энергоносители продолжают падать, но нельзя судить все только по кратковременным колебаниям. Надо смотреть в масштабе года или хотя бы квартала: тогда можно будет сказать, падают они или растут. Колебания, которые мы сейчас видим, - краткосрочные. Грозит ли это проблемами для экономики Казахстана? У нас и так проблемы есть, поэтому это пока не столь страшно. Если цена на нефть будет низкая целый квартал, то можно начинать переживать. Пока нынешние колебания меня не беспокоят. Хранить деньги в тенге на депозитах или вывести? Если хотите, то можно половину денег перевести в доллары, а половину - в тенге, и на часть процентов с депозита покупать доллары, - отметил финансовый консультант.

В вопросе инвестиций Рысмамбетов советует отталкиваться от известной пирамиды Маслоу, где на первом месте стоят физиологические потребности, к которым относится еда. В частности, можно вкладываться в компании, производящие продукты питания. К примеру, можно вложиться в опционы на зерно.

Но все-таки не нужно после того, как вы прочли подобные советы в интернете, спешить сразу вкладывать все свои деньги, не понимая механизмов рынка. Все равно надо идти к брокеру, общаться и внимательно его слушать, и при этом выносить свои собственные суждения. Это очень важно. Если у вас нет брокера, который вам надежно приносит 5-10 процентов дохода в долларах в год, или 15-20 процентов в тенге, то проще вложить средства в депозит, и часть капитализации снимать и оборачивать в надежные валюты: доллары, швейцарские франки или евро. Это нормальная схема. Для покупки иностранных валют надо ждать дальнейшего ослабления ставки Федерального резервного фонда США и налоговой недели в Казахстане, когда доллар слегка ослабнет, - добавил финансовый консультант.

Говоря о рынке недвижимости, Расул Рысмамбетов отметил, что у нас пока еще нет понятия инвестиционного жилья: на рынке много предложений, но мало качественного жилья, в которое стоит вкладывать средства. Возможно, в будущем появятся брокеры, которые будут продавать квартирные индексы, долю в квартирах, как акции или паи, и туда можно будет вложить свои деньги.

По словам экономиста Марата Каирленова, американский фондовый рынок является крупнейшим в мире, и с учетом того, что конкурирующая с ним китайская экономика сейчас находится не в лучше состоянии, то он выглядит достаточно привлекательным. Тем более после победы Трампа рынок США начал стремительный рост. Китай же находится в долгоиграющем кризисе, особенно его строительная отрасль, и вкладываться сейчас в китайскую экономику намного рискованнее, чем в американскую. Европейские фондовые рынки также испытывают проблемы из-за войны в Украине, которая фактически происходит в центре Европы. Большой поток беженцев увеличивает расходы государств Евросоюза. Кроме того, растут их расходы на оборону, что тоже негативно влияет на европейские компании.

На американском рынке, безусловно, выше шанс выбрать правильную компанию, которая будет расти больше, чем на китайском и европейском. Что касается казахстанской биржи и казахстанских компаний, я думаю, что ситуация у нас очень непростая из-за большой зависимости от цен на нефть. Сейчас доминирует мнение, что мировые цены на сырье будут снижаться из-за проблем, которые испытывает китайская экономика. Всемирный банк также прогнозирует снижение всех цен на сырье. Но я бы не делал очень катастрофичные прогнозы по нашему рынку, - отметил Каирленов.

Эксперт полагает, что для казахстанской экономики наступают непростые времена, но так как у нас сохраняются большие резервы в Национальном фонде, это позволит нам их пережить и сгладить острые углы. Никакой катастрофы для Казахстана и казахстанских компаний не будет, и словно корабли в бурю, они смогут сложить паруса и переждать шторм. Но многое зависит от того, как правительству и финансовым институтам страны удастся распорядиться имеющимися ресурсами.