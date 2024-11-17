"Кому-то нравятся помладше, а кому-то постарше": Ерке Есмахан призвала никого не осуждать

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан в очередной раз обратилась к своим подписчикам с важным посланием. Отвечая на вопросы в Instagram, она призвала своих поклонников быть терпимыми к чужим выборам и судьбам, передает Liter.kz .

Фото: instagram.com/erke_esmahan/

Поводом для обсуждения стал вопрос одной из подписчиц, которая призналась, что ей нравятся мужчины постарше. В ответ Ерке Есмахан подчеркнула, что у каждого свои предпочтения и путь в жизни.

Кому-то нравятся помладше, а кому-то постарше. Кому-то нравится быть единственной женой, а кому-то токал. Кто-то хочет быть третьей или четвертой женой, а кому-то удобно одному. В этом нет ничего такого. Это жизнь и судьбы разные, - заявила она.

Певица также добавила, что главным ориентиром в жизни должно быть счастье, а не осуждение других.