Взрыв в бывшей мечети в Акмолинской области: погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва газа в Коргалжынском районе Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz . ЧП произошло в селе Сабынды в здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды.

Архивное фото: © МЧС РК

По информации ДЧС региона, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения. Незамедлительно прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь.

В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдены тела женщины 1983 и ребенка 2012 года рождения.

Бригадой скорой медицинской помощи 16 пострадавших доставлены в городскую больницу города Астаны.

На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба города Астаны. Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны, - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

На базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии: 8 7162 52 09 50.

По информации на 11:37, на месте происшествия в Коргалжынском районе находится первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Местными исполнительными органами оказывается вся необходимая помощь.

"Также сообщаем что случившееся произошло в здании бывшей мечети, которая на селе используется как место для проведения поминальных обедов. Мечеть "Жаксыгельді" функционирует", - сообщили в ДЧС региона.