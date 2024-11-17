Ушёл на рыбалку и не вернулся: тело 13-летнего мальчика нашли в Костанайской области

В Карабалыкском районе Костанайской области завершены поиски пропавшего подростка. 13-летний мальчик ушёл из дома на рыбалку на реку Тогузак и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz .

Фото: ДЧС Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, поиски подростка начали 16 ноября, в последний раз мальчика видели около 16:30.

К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства. Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС, - говорится в сообщении.

В ДЧС выразили соболезнования родным мальчика и напомнили казахстанцам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Спасатели подчеркнули, что недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.