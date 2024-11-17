В Астане в пожаре в частном доме погибли четверо детей - младшему было всего два года

В Астане загорелся двухэтажный частный дом, после чего его кровля частично обрушилась, сообщили в ДЧС города. Из-под завалов извлекли четверых детей 2011, 2015, 2021 и 2022 года рождения, передает Sputnik Казахстан .

Фото: © ДЧС Астаны

Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 кв. м., – сообщили в ДЧС.

На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, психологи Центра медицины катастроф и столичного ДЧС.

В акимате города сообщили, что в доме проживали две семьи. Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь.

Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье.