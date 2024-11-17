Казахстанский фильм номинирован на Оскар

Фильм «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова номинирован на одну из самых престижных кинонаград в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Казахстана, передает «Голос народа» .

Фото: instagram @willa.willa.willa

Церемония награждения состоится 2 марта в Лос-Анджелесе в знаменитом Dolby Theatre, где собираются лучшие кинематографисты мира. Однако прежде чем узнать результаты, с 11 по 18 февраля 2025 года пройдет третий, заключительный тур, в ходе которого будут определены финалисты в каждой категории. Этот тур является решающим этапом, где жюри выберет достойнейших.

Как сообщили авторы кинокартины, наш фильм прошел отбор в категорию№

Фильм «Бауырына салу» показывает реалии сельской жизни, в которых мальчики с ранних лет вынуждены помогать взрослым в тяжелом труде. Ерсултан, главный герой фильма, по обычаю Бауырына салу, живет со своей бабушкой и сталкивается с суровыми условиями. Несмотря на все трудности, он находит в себе силы и стойкость, чтобы преодолеть испытания. Однако его жизнь кардинально меняется после трагической смерти бабушки, что становится поворотным моментом в судьбе юноши.

«Бауырына салу» может стать вторым фильмом в истории Казахстана, номинированным на «Оскар». В 2008 году за эту же награду боролась картина «Монгол» режиссера Сергея Бодрова-старшего.