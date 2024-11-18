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17.11.2024, 21:43

Пик осеннего звездопада могут увидеть казахстанцы в ночь на 18 ноября

Новости Казахстана 0 421

Метеорный поток Леониды, наблюдаемый с 6 по 30 ноября, достигнет максимума активности в ночь на понедельник, 18 ноября, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Астрономы ожидают около 15 "падающих звезд" в час. Наблюдать за Леонидами можно будет невооруженным глазом, но делать это лучше за городом или в небольших населенных пунктах, лишенных большой засветки.

Специалисты рекомендуют "смотреть в небо" после полуночи и до восхода Солнца. Однако Луна в ночь на 18 ноября будет полной на 98%, поэтому свет от нее может ухудшить условия наблюдения.

Поток Леониды активен с 6 по 30 ноября. Это быстрые белые вспышки на небе. Они рождены остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу.

Интенсивность потока меняется: раз в 33 года он превращается в "звездный дождь". Такие редкие явления наблюдались в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году количество "падающих звезд" достигало 10 тыс. в час. Теперь такой шторм может повториться лишь в 2099 году, - сообщили в Московском планетарии.
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