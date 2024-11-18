Гены или воспитание: что влияет на будущее человека

"Гены у него такие" - так часто говорят про людей, которые росли в неблагополучных семьях и однажды переступили черту закона. Точно так же говорят и про успешных людей. Насколько генотип определяет характер и будущее людей, разбирался корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, индивидуальные генотипы могут отличаться по представительству отдельных аллелей - альтернативных форм генов.

"Характер человека определяется совокупностью генетических характеристик, ответственных за темперамент и когнитивные особенности, которые зависят как от индивидуальных физиологических особенностей, так и от воспитания и воздействия социума. Ученые считают, что черты саморегуляции личности находятся под сильным влиянием организованных взаимодействий между более чем 700 генами, которые не зависят от культурных традиций и воздействия внешних факторов", - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Вместе с тем в Миннауки отметили, что генетика оказывает большое влияние на формирование личности и характера человека. Однако на проявление генов влияет как внутренняя саморегуляция, так и семейные традиции, религиозные убеждения и внешние социальные отношения.

В качестве примера в министерстве привели одно из самых известных долгосрочных исследований. Миннесотское исследование близнецов, воспитывающихся раздельно, долгое время представляли как доказательство того, что основные черты, в первую очередь, наследуются.

"Согласно исследованиям Пауэрса Р.А., черты личности большой пятерки (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость) имеют наследуемые компоненты, объясняющие 40–60 процентов дисперсии (изменчивость данных - прим.), но идентификация генетических вариантов остается полностью невыясненной. Информация о молекулярно-генетической архитектуре личности и о том, в какой степени она различается между разными чертами личности, ограничены", - говорится в ответе.

Также отмечается, что качества, являющиеся социальными навыками, такие как умение вести себя на публике, умение говорить - не наследуются, а больше являются результатом воспитания. Этика и культура поведения также в большей степени зависит от воспитания. А на возможность совершения преступления человеком могут влиять как наследственные составляющие, так и социальные факторы.

По мнению казахстанского ученого в области истории и генетики Жаксылыка Сабитова, воспитание является процессом, который выстраивает личность человека, тогда как гены служат лишь фундаментом.

"Этот фундамент во многом определяет прочность "дома". Но без воспитания этот дом не будет прочным. Поэтому гены – это фундамент, а воспитание – это дом, который на нем стоит. Эти два аспекта друг другу не противоречат, а, наоборот, дополняют. Если у человека были в роду преступники, это еще ни о чем не говорит и уж тем более не означает, что он станет преступником. Это никак не связано", - заявил Сабитов.

По его словам, во многом такие наклонности связаны с социальным окружением, в котором рос человек.

"Есть такое понятие, как "ген воина" - это укороченный ген моноаминоаксидазы. Бывает так, что этот ген присутствует у преступников. Но также он бывает у людей, достигающих больших успехов. Во многом генетика определяет потенциал, энергетику, что-то еще. Но как и в какой сфере она будет реализована, и насколько будет законной - все это определяется социальной средой, теми ролевыми моделями, которые человек видел в своей жизни", - объяснил ученый.

Сабитов уверен, что хорошее воспитание может влиять на человека больше, чем генетика. Это более важный принцип, чем генетическая составляющая.

"В принципе, человек из абсолютно любой семьи может стать преступником. Но вероятность того, что человек избежит такого пути при наличии интеллигентной семьи гораздо выше, чем если бы он рос в неблагополучной семье. Но все это не исключает и других вариантов", - отметил эксперт.

То же самое, по словам Жаксылыка Сабитова, касается и талантливых людей или так называемых гениев.

"Это тоже очень сильно зависит от социальной среды. Часто дети достигают чего-то именно благодаря тому, что родители "носятся" с ними. Мамы и папы делают все, чтобы их ребенок достиг успехов в теннисе или шахматах, например. Здесь играет свою роль именно родительское влияние. Сам Моцарт вряд ли бы стал таким гением, если бы у него не было таких родителей. Для талантливых людей очень важны ролевые модели, которые они видят с детства. Если человек не видит никаких ролевых моделей, соответственно, он не знает, куда ему развиваться. А если их много, то человек может выбрать любую из них", - заявил ученый.

Вместе с тем трудолюбие - это качество, которое есть далеко не у каждого. Возникает резонный вопрос: существует ли ген любви к труду?