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18.11.2024, 08:25

Скидки за плохие платные дороги и "омоложение" техосмотра: какие изменения ждут автомобилистов в Казахстане

Новости Казахстана 0 261

Минтранс планирует поправки в сфере платных дорог. И теперь за наличие долгов по ним могут отказать в техосмотре, а проходить проверки обяжут авто старше 5 лет. Об этом читайте на NUR.KZ.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство транспорта разработало поправки по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок. Соответствующий проект был опубликован на портале "Открытые НПА".

Среди планируемых нововведений отмечаются вопросы пользования платными дорогами в Казахстане.

Так, в пятой статье закона "Об автомобильных дорогах" планируется добавить подпункт 2-1, который должен защитить права пользователей платных дорог:

2-1. При выявлении дефекта Национальным оператором, требующего ремонта на платном участке (зоне) автомобильной дороги, плата за проезд по нему подлежит соразмерному уменьшению на период устранения дефекта в соответствии с правилами взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку).

То есть автовладельцы будут платить меньше денег на тех участках платных дорог, на которых будут иметься дефекты, требующие ремонта. "Скидки" будут применяться до их устранения.

Новшества техосмотра

Изменения затронут и закон "О дорожном движении".

Так, в пункте 12 статьи 88 (Обязательный технический осмотр) добавится подпункт 5. Согласно ему после принятия законопроекта основанием для отказа казахстанцам в допуске к проведению технического осмотра может стать задолженность по платным дорогам.

"Внедрение данной нормы повлечет за собой обеспечение взыскания задолженности с пользователей при прохождении обязательного технического осмотра без дальнейших затяжных процедур взыскания задолженности в рамках гражданского производства", – отмечается в тексте проекта.

Также в данную статью внесут поправки, согласно которым обязательный технический осмотр должны будут проходить автомобили, возраст которых превышает пять лет, включая год выпуска. Ранее от техосмотра освобождались авто моложе семи лет.

Отмечается, что это нужно в целях повышения безопасности дорожного движения.

Проект изменений в некоторые законы находится на стадии обсуждения, которая продлится до 5 декабря 2024 года.

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