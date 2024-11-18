“Крыша“ в форме: в МВД сообщили о задержаниях в нескольких регионах

С начала года сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью задержали 14 человек, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались “крышеванием”, мошенничеством и вымогательством денег у граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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В ноябре в Шымкенте разоблачили группу лиц, которые выдавали себя за сотрудников полиции и путем обмана и шантажа, обещая “покровительство”, получали ежемесячно денежные средства до 1,5 миллиона тенге.

В Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, похитили у двоих жителей города 300 тысяч тенге. В Конаеве полицейские задержали двух жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тысяч тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации.

Все подозреваемые арестованы.

"Необходимо отметить, что современные технологии позволяют мошенникам легко получать различную информацию о потенциальных жертвах, что делает их преступные схемы наиболее убедительными. Преступники также часто используют психологические приемы, чтобы манипулировать людьми, вызывая у них чувство вины или страх. Задержания лжеполицейских-мошенников – это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений", – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В МВД порекомендовали казахстанцам при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию.