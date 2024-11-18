"Продал" авто за 35 млн тенге: казахстанца экстрадировали из России

Из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру .

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Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.

"Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В июле текущего года он задержан в городе Санкт-Петербург.

По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г. Петропавловск.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.