Как казахстанцы теряют деньги при покупке автомобилей из-за границы

Ввезти автомобиль из-за границы может оказаться в разы дешевле, чем покупать такой же в Казахстане. Этим пользуются мошенники, продающие людям "пустышки". Об их преступных схемах читайте на NUR.KZ.

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Некоторые казахстанцы предпочитают приобретать и ввозить автомобили из других стран. Среди покупателей пользуются спросом авто из Грузии, ОАЭ или Китая – все благодаря низким ценам.

Однако такие схемы купли-продажи привлекают не только добросовестных продавцов и покупателей, но, как отметил Telegram-канал Aqparat Saqshysy, еще и мошенников. Вариантов обмана в таких сделках множество.

Так, например, некоторые аферисты создают фальшивые веб-сайты и соцсети, представляясь крупными дилерами. Они размещают фото и видео "автомобилей", предлагают хорошие условия и скидки, но требуют предоплату или депозит. После получения денег они исчезают.

Другие мошенники устанавливают крайне низкие цены на авто, объясняя это срочностью продажи или прикрываясь "аукционной покупкой". Естественно, получив деньги от покупателя, они никакую машину не отправляют в Казахстан, а просто перестают выходить на связь.

В некоторых случаях мошенники могут попытаться "навариться" еще больше. Установив изначально цену ниже рыночной, они начинают требовать дополнительные платежи за "доставку", "растаможку" или "страховку", заявляя, что это обязательные процедуры. После перевода денег покупатель также остается ни с чем.

Впрочем, не всегда покупатель взамен ничего не получает. Бывает так, что машину все-таки привозят, правда, совершенно другую. Аферисты под видом "авто без пробега" продают машины с серьезными повреждениями или скрытыми дефектами. Чтобы провернуть такую сделку и скрыть реальную историю автомобиля, они подделывают документы и VIN-коды.

Таким образом, казахстанцам, которые решили ввезти авто из другой страны, следует соблюдать осторожность:

нужно всегда проверять продавца и выбирать только тех, у кого сложилась положительная репутация;

не стоит переводить предоплату – настоящие компании работают с оплатой при получении или через доверенные платформы с гарантией;

если есть возможность лично проверить автомобиль, лучше это сделать.

Соблюдая эти правила, можно действительно сэкономить свои деньги и купить качественный автомобиль, за который внутри страны пришлось бы заплатить в разы больше.