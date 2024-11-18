Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября

В четверг, 21 ноября 2024 года, по всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов. Об этом стало известно из заявления АО "Казтелерадио", сообщает Zakon.kz.

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Согласно распространенному сообщению, в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Поэтому казахстанцев заранее предупреждают:

"21 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут идти планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории страны".

В заключении зрителей и слушателей поблагодарили за понимание и принесли извинения за временные неудобства.