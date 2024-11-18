Казахстанец обратился в Конституционный суд из-за права наследования земли

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В Конституционном суде сообщили, что начали рассмотрение обращения гражданина, который оспорил конституционность пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса. Этот пункт устанавливает, что право землепользования переходит к наследнику только в случае наследования по закону, а не по завещанию.

"Указанная норма препятствует наследникам по завещанию реализовать свои права по отношению к имуществу при наличии действительного, не оспоренного и не отмененного завещания", - сообщил заявитель, мнение которого было указано в информации.

На заседании присутствовали заявитель и его адвокат, а также представители палат парламента, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и сельского хозяйства, Республиканской нотариальной палаты, Института парламентаризма и Института законодательства и правовой информации. Судьей-докладчиком выступил Ескендиров А.К.

Итоговое решение Конституционного суда будет опубликовано позже.