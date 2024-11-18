Казнет обсуждает роскошную белую вечеринку блогера DARICORN за 60 млн тенге

Судя по видеороликам, разлетевшимся в TikTok, праздник был выдержан в белом дресс-коде, а среди гостей можно было заметить многих известных личностей. На мероприятии выступили казахстанские звезды, а ведущим стал популярный комик Нурлан Сабуров, что стало неожиданностью для многих.

На своей странице в Instagram DARICORN ограничилась двумя постами: фотосессией и снимком с поздравлениями от мужа Дархана Жолшыбекова, который преподнес ей охапки цветов.

Пользователи соцсетей не только восхищались роскошью события, но и задавались вопросом, откуда у молодой пары такие средства. Комментарии варьировались от восхищения до критики.

Обсуждения в Казнете продолжаются, а вечерину уже назвали одним из самых громких событий года.

В феврале Айсултан Сеитов устроил громкую вечеринку с казахстанскими и мировыми звездами.