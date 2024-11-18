Экс-полицейского подозревают в убийстве в ЗКО

В Западно-Казахстанской области бывшего полицейского подозревают в убийстве, начато расследование, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой Город" .

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Трагедия произошла в Таскалинском районе в ночь на 17 ноября.

"Между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От тяжких телесных повреждений один из них скончался в больнице", - сообщили в прокуратуре ЗКО.

Подозреваемого задержали полицейские.

"Им оказался их бывший коллега, которого "ранее уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - уточняется в информации.

На данный момент экс-полицейский помещен в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК ("Убийство").

Когда именно подозреваемый был уволен из полиции, в региональном департаменте пока не уточнили, пообещав предоставить эту информацию позднее.

Расследование продолжается, обстоятельства инцидента выясняются.