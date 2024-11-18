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18.11.2024, 11:38

"Глубоко не задумывался": вице-премьер отказался комментировать дело Перизат Кайрат

Новости Казахстана 0 631

В кулуарах мажилиса заместителя премьер-министра Серика Жумангарина попросили прокомментировать громкое задержание блогера и главы фонда Biz Birgemiz, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото: instagram.com/01pk
Фото: instagram.com/01pk
Журналисты отметили, что новость о задержании Перизат Кайрат содрогнула казахстанцев, и спросили у Серика Жумангарина, обсуждали ли в партии Amanat это дело.

"Честно говоря, я как-то глубоко не задумался над этой новостью. Я не содрогнулся от нее, к сожалению, поскольку в суете последних дней она мимо пролетела. И не знаю, какое обсуждение еще идет на площадке партии. Вам лучше секретарю партии Amanat задать этот вопрос.

Честно говоря, я не хочу комментировать эти вопросы. Каждый выполняет свою работу на сегодняшний день. И комментировать эту тему у меня просто времени нет", - сообщил Жумангарин журналистам.

Дело Перизат Кайрат

На днях стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Также вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно о том, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

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