Циклон накроет Казахстан: где ждать метели и гололед

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - 19, 20 и 21 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Синоптики предупреждают о сохранении неустойчивой погоды в Казахстане. На территорию республики приходит очередной северо-западный циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега, местами гололед. В северной половине страны ожидаются метели.

К 21 ноября западные и северо-западные регионы страны окажутся под влиянием антициклона, благодаря чему там установится сухая погода. Однако в большинстве других областей сохранятся туманы и сильные порывы ветра.

"Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется", - добавили метеорологи.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на предстоящую зиму-2024/2025 в Казахстане. Отмечается, что в целом зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурами воздуха.