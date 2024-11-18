«Это наши земли»: реакция казахов на мусульманское кладбище в Оренбургской области

Видео о древних мусульманских кладбищах в Оренбургской области вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Пользователи обратили внимание на историческую связь региона с казахским народом, передает ИА NewTimes.kz.
Российская блогер varya.mayfair опубликовала видео-прогулку по одному из старинных мусульманских кладбищ Оренбургской области, предложив это место как туристическую достопримечательность.
По словам автора видео, в регионе можно найти множество древних мусульманских кладбищ, где сохранились надгробия с датировкой вплоть до 1695 года. Особое внимание блогер обратила на казахские мазары, которые ей ранее не доводилось видеть, поскольку она никогда не бывала в Казахстане.
Адреса и координаты мест:
«Если будете в Оренбургской области, то помимо популярных достопримечательностей загляните на одно из старинных мусульманских кладбищ, а также прогуляйтесь по красивым мечетям», — отметила она в подписи к ролику.
Многие комментаторы утверждают, что найденные некрополи — это родовые кладбища казахов, расположенные на исконных территориях казахских родов.
По словам пользователей, в средние века казахи отмечали границы своих земель захоронениями. В случае спорных ситуаций это позволяло доказать принадлежность территории, указывая на могилы предков.
Комментаторы также подчеркнули, что многие великие казахи были похоронены за пределами современных границ Казахстана — в России, Китае и Узбекистане. Это связано с исторической мобильностью казахских родов и изменением государственных границ.
«Казахи всегда отмечали свои земли могилами предков. Это был не только культурный, но и стратегический ход. Могилы — это свидетельство того, что эти земли были нашими веками».
Ранее мы писали о семье казахов в Оренбурге, которая делает юрты и изучает происхождение названий сел.
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