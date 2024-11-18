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18.11.2024, 13:45

Перестановки в Талгаре продолжаются: назначен заместитель акима

Новости Казахстана 0 336

Бауыржан Байбатыров назначен заместителем акима города Талгара, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Фото: instagram.com/akimat_gorod_talgar
Фото: instagram.com/akimat_gorod_talgar

По данным акимата, 37-летний чиновник с 2023 года занимал должность главного специалиста государственно-правового отдела аппарата акима Талгарского района.

Трудовую деятельность начал с 2014 года, работая в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошел путь от ведущего специалиста до главного специалиста. В 2018-2020 годах он занимал должность главного специалиста управления госдоходов по Енбекшиказахскому району.

Ранее, 15 ноября, руководителем аппарата акима Талгарского района был назначен Нуржан Абдалимов

Напомним, ровно месяц назад от должности руководителя аппарата акима Талгарского района был освобожден Аслан Касымбаев - брат задержанного Хасана Касымбаева.

Еще раньше аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан были освобождены от должностей.

Напомним, о задержании Хасана Касымбаева стало известно 4 ноября. Позже в департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

По данным полиции, Касымбаев может иметь отношение к похищению и избиению тренера по боям без правил в июне 2021 года в Талгаре. Тогда групповое избиение и похищение мужчины попали на видео. В описании отмечалось, что избитый мужчина - боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.

Добавим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством в Талгаре.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Убийство Шерзата Болата: стали известны ключевые подробности

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Убийство в Талгаре: полиция ответила на вопрос о причастности банды “Хуторские“

Позже с заявлением выступил сам Хасан Касымбаев, которого в сети называют главой "Хуторской бригады". Он назвал "порочащими" комментарии в сети, которые пишут о нем жители Талгара.

"Люди вменяют мне роль лидера ОПГ "Хуторские". Я официально заявляю, что никакого отношения к какой-либо группировке, занимающейся противоправной деятельностью, не имею. Я не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Одним словом, я чист перед законом", - заявил Хасан Касымбаев.

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