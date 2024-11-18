Аким ночью залез в дом к женщине: суд вынес решение

В области Жетысу осудили сельского акима, который ранее вместе с коллегой незаконно проник ночью в дом к молодой женщине, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Летом этого года в соцсетях появилась информация об акиме одного из сел Аксуского района области Жетысу, обвиненного в домогательствах и попытке изнасилования односельчанки. Тогда сообщалось, что госслужащий в темное время суток проник через окно в дом замужней сельчанки, воспитывающей четверых детей. Женщина обратилась в полицию с официальным заявлением, а также выступила в социальных сетях.

"Я спала с детьми на диване, когда почувствовала, что кто-то стягивает с меня одежду. Спросонья сначала я подумала, что это мой муж. Но муж был в Текели, я разговаривала с ним перед сном. Я проснулась и увидела мужчину, который сидел рядом со мной, от него несло перегаром. Я испугалась и в шоке выбежала из комнаты. Аким побежал к двери. Когда я в растерянности открыла дверь, в коридоре стоял еще один сотрудник акимата", - рассказала ранее потерпевшая.

Дело вызвало общественный резонанс после появившейся в соцсети публикации. Ранее в полиции сообщили о начатом расследовании по факту "Нарушение неприкосновенности жилища" (часть 2 статьи 149 УК).

В производство суда дело поступило более двух месяцев назад. 18 ноября стало известно, что Аксуский районный суд принял решение – обоих подсудимых признали виновными, приговорив к одному году ограничения свободы.

"Вина подсудимых подтверждается собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела. Совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами признаны отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей, отягчающих – не установлено. С учетом этого подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год", - сообщил руководитель пресс-службы суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

В ведомстве дополнили, что приговор районного суда пока не вступил в законную силу. Отметим, ранее в полиции не уточняли мотив совершенного правонарушения.