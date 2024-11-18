Казахстанцы смогут бесплатно звонить еще по одному номеру

Еще один номер телефона станет бесплатным для казахстанцев. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: vitvesti.by

Согласно поправкам, в перечень телефонов экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, звонок на которые является бесплатным, добавят еще один номер - 111.

Контакт-центр 111 консультирует казахстанцев по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Документ будет находиться на обсуждении до 27 ноября и вступит в силу по истечении 10 дней после подписания премьер-министром.

Напомним: изначально по номеру 111, который работает с прошлого года, могли обратиться казахстанцы, столкнувшиеся с проблемами насилия в семье. Как сообщала детский омбудсмен Динара Закиева, граждане стали звонить по самым разным вопросам: лечение, образование, пособия, насилие и жестокое обращение, помощь психолога и юриста.