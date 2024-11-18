18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.11.2024, 16:07

Правила ввоза автомобилей изменятся в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 023

С 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным комитета госдоходов, теперь автомобили моложе 3 лет смогут ввозить только лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента.

Ранее завозить машины по ОТТС могли любые заявленные лица. Однако теперь право ввоза сохраняется только за теми, кто непосредственно указан в этом документе. ОТТС оформляется только на юрлица, и использовать его можно, если декларантом (тем, кто оформляет ввоз) является указанное в ОТТС лицо.

Эти изменения установлены в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза и направлены на упорядочивание ввоза автомобилей в Казахстан.

С перечнем транспортных средств, которые могут быть оформлены, можно ознакомиться по ссылке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
"...ОТТС оформляется только на юрлица...", то есть таким образом физическое лицо не сможет самостоятельно купить и ввезти для себя новый автомобиль? А если так, то кажется эта мера принимается с не с целью упорядочивание ввоза автомобилей, а на защиту интересов юрлиц в этом бизнесе и ограничение возможностей обычных граждан являющихся физическими лицами, не так ли? Ну, ну, принятых стандартов, утиль сбора, первички и дотаций мало видать и кажется что ризину можно тянуть до бесконечности? Интересно аж прям, сколько правительство будет героически стараться во благо кого то, несмотря на естественные законы бытия и физики..?
18.11.2024, 12:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...