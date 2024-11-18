Правила ввоза автомобилей изменятся в Казахстане

С 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет, передает Tengri Auto .

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По данным комитета госдоходов, теперь автомобили моложе 3 лет смогут ввозить только лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента.

Ранее завозить машины по ОТТС могли любые заявленные лица. Однако теперь право ввоза сохраняется только за теми, кто непосредственно указан в этом документе. ОТТС оформляется только на юрлица, и использовать его можно, если декларантом (тем, кто оформляет ввоз) является указанное в ОТТС лицо.

Эти изменения установлены в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза и направлены на упорядочивание ввоза автомобилей в Казахстан.

С перечнем транспортных средств, которые могут быть оформлены, можно ознакомиться по ссылке.