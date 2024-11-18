До 150 тысяч: казахстанцев начнут штрафовать за превышение средней скорости на трассах

С 4 декабря в Казахстане вступают в силу новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся дорожного движения, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Zakon.kz

Теперь водителей будут штрафовать за превышение средней скорости на прямых участках междугородних и республиканских трасс.

Как это работает?

Камеры фиксируют время въезда и выезда с определенного участка дороги. Если водитель проехал его быстрее, чем разрешено, это укажет на превышение скорости.

Величина штрафа зависит от превышения лимита:

5 МРП (17 250 тенге) – минимальный штраф.

40 МРП (138 000 тенге) – за значительное нарушение скорости.

С 4 декабря вступает в силу основная часть изменений в закон. С 4 апреля следующего года – начнут действовать дополнительные правила для мопедов.

Цель нововведений:

Повышение безопасности на дорогах.

Снижение числа аварий.

Обеспечение здоровья и жизни граждан.

В МВД отмечают, что новые нормы позволят эффективнее бороться с нарушителями скоростного режима и дисциплинировать водителей на трассах.

О том, что штрафы за превышение скорости на дорогах вырастут до 150 тыс тенге, сообщалось еще в апреле.