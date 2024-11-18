18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.11.2024, 18:42

Выезд на работу за границу: в Казахстане введут новые правила

Новости Казахстана 0 432

Новые правила введут для казахстанцев, выезжающих на работу за границу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Министерство труда и социальной защиты разработало новые правила, которые помогут казахстанцам безопасно устраиваться на работу за границей. Документ регулирует, как частные агентства занятости (ЧАЗ) будут работать с центрами трудовой мобильности. Цель правил – обеспечить подготовку соискателей, защитить их права и создать прозрачную систему трудоустройства за границей.

Правилами регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки. Также предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям.

Ключевые положения правил:

Подготовка к работе:

  • Соискателей обучат нужным навыкам, предложат языковые курсы и организуют медицинский осмотр. Расходы оплачивает либо сам кандидат, либо будущий работодатель.

Защита прав:

  • Работникам гарантируют возвращение в Казахстан после завершения контракта.
  • ЧАЗ обязаны следить за условиями работы казахстанцев за границей и помогать в случае проблем.

Трехсторонний договор:

  • Соискатель, агентство и центр трудовой мобильности подписывают договор, где прописаны все условия работы.

Требования к агентствам:

  • ЧАЗ должны иметь не менее 5 лет опыта работы, квалифицированный персонал и предоставлять отчеты о трудоустроенных гражданах.

Документ находится на публичном обсуждении на сайте НПА до 25 ноября.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...