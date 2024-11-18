Выезд на работу за границу: в Казахстане введут новые правила

Новые правила введут для казахстанцев, выезжающих на работу за границу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министерство труда и социальной защиты разработало новые правила, которые помогут казахстанцам безопасно устраиваться на работу за границей. Документ регулирует, как частные агентства занятости (ЧАЗ) будут работать с центрами трудовой мобильности. Цель правил – обеспечить подготовку соискателей, защитить их права и создать прозрачную систему трудоустройства за границей.
Правилами регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки. Также предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям.
Ключевые положения правил:
Подготовка к работе:
Защита прав:
Трехсторонний договор:
Требования к агентствам:
Документ находится на публичном обсуждении на сайте НПА до 25 ноября.
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