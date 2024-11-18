Выезд на работу за границу: в Казахстане введут новые правила

Новые правила введут для казахстанцев, выезжающих на работу за границу, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Министерство труда и социальной защиты разработало новые правила, которые помогут казахстанцам безопасно устраиваться на работу за границей. Документ регулирует, как частные агентства занятости (ЧАЗ) будут работать с центрами трудовой мобильности. Цель правил – обеспечить подготовку соискателей, защитить их права и создать прозрачную систему трудоустройства за границей.

Правилами регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки. Также предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям.

Ключевые положения правил:

Подготовка к работе:

Соискателей обучат нужным навыкам, предложат языковые курсы и организуют медицинский осмотр. Расходы оплачивает либо сам кандидат, либо будущий работодатель.

Защита прав:

Работникам гарантируют возвращение в Казахстан после завершения контракта.

ЧАЗ обязаны следить за условиями работы казахстанцев за границей и помогать в случае проблем.

Трехсторонний договор:

Соискатель, агентство и центр трудовой мобильности подписывают договор, где прописаны все условия работы.

Требования к агентствам:

ЧАЗ должны иметь не менее 5 лет опыта работы, квалифицированный персонал и предоставлять отчеты о трудоустроенных гражданах.

Документ находится на публичном обсуждении на сайте НПА до 25 ноября.