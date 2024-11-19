18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.11.2024, 19:34

Черчесов из команды сделал посмешище: в России высказались о сборной Казахстана

Новости Казахстана 0 441

Станислав Черчесов, возглавивший сборную Казахстана, стал объектом жесткой критики со стороны российского телеграм-канала «Футбол нашего детства», передает offside.kz

Фото с сайта offside.kz
Фото с сайта offside.kz

В своем посте автор канала резко высказался о текущих результатах казахстанской сборной, заявив, что команда под его руководством демонстрирует крайне неудовлетворительные показатели.

Цитата из телеграм-канала:

«Как Черчесов aka Приветыч об..... с Казахстаном. Тупо статистика: 6 матчей, 1 очко, 0 голов. Суммарный xG за 6 матчей – 1.26. 7 ударов в створ за 6 матчей. В квалификации на Евро была команда Адиева: обыграли Данию, проигрывая 0:2. Дважды обыграли Северную Ирландию, хотя оба раза были очевидными андердогами. Обыграли финнов, хотя считались очевидными андердогами. Понятно, что в квалификации поймали кураж, но даже там были голы словенцам в обоих матчах. Сейчас Черчесов из сборной Казахстана сделал посмешище, а самое интересное, что не очень понятно, зачем ему нужно это было? Команда уровня Люксембурга. Ну будет там Моуринью, что он сможет сделать? То же, что и Адиев – выжать максимум и дать надежду. Некоторые сравнивают с Грузией, но там есть Хвича, Мамардашвили и Микаутадзе.»

Это мнение вызывает обеспокоенность и вопросы о будущем сборной Казахстана под руководством Черчесова, особенно учитывая неудачные результаты на фоне предыдущих успехов команды под Магомедом Адиевым.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...