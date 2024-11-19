Черчесов из команды сделал посмешище: в России высказались о сборной Казахстана

В своем посте автор канала резко высказался о текущих результатах казахстанской сборной, заявив, что команда под его руководством демонстрирует крайне неудовлетворительные показатели.

Цитата из телеграм-канала:

«Как Черчесов aka Приветыч об..... с Казахстаном. Тупо статистика: 6 матчей, 1 очко, 0 голов. Суммарный xG за 6 матчей – 1.26. 7 ударов в створ за 6 матчей. В квалификации на Евро была команда Адиева: обыграли Данию, проигрывая 0:2. Дважды обыграли Северную Ирландию, хотя оба раза были очевидными андердогами. Обыграли финнов, хотя считались очевидными андердогами. Понятно, что в квалификации поймали кураж, но даже там были голы словенцам в обоих матчах. Сейчас Черчесов из сборной Казахстана сделал посмешище, а самое интересное, что не очень понятно, зачем ему нужно это было? Команда уровня Люксембурга. Ну будет там Моуринью, что он сможет сделать? То же, что и Адиев – выжать максимум и дать надежду. Некоторые сравнивают с Грузией, но там есть Хвича, Мамардашвили и Микаутадзе.»