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18.11.2024, 20:02

Бывший аким СКО получил условный срок за мошенничество

Новости Казахстана 0 353

Экс-акима Северо-Казахстанской области осудили за мошенничество, передает Tengrinews.kz.

Самат Ескендиров. Кадр из видео
Самат Ескендиров. Кадр из видео

Как стало известно, Самат Ескендиров осужден за продажу земель пайщиков путем обмана.

"Подсудимый Е. и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района. Вследствие чего Е. в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию ТОО (статья 190, часть 4, пункт 2 УК "Мошенничество в группе лиц по сговору в особо крупном размере")", - говорится в информации пресс-службы Кокшетауского городского суда Акмолинской области.

Как стало известно, вина экс-акима доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора. При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания для подсудимого.

"В 2023 году судебными актами признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем основания для возмещения материального ущерба жителям села отсутствовали. В результате чего приговором суда Е. назначено пять лишения свободы с применением статьи 63 УК условно", - сообщили в суде.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, летом этого года стало известно, что в Акмолинской области проходит судебное разбирательство в отношении бывшего акима Северо-Казахстанской области, экс-сенатора Самата Ескендирова.

Ранее в пресс-службе суда региона сообщили, что дело в отношении высокопоставленного чиновника рассматривалось в Кокшетауском городском суде. Он обвинялся в совершении правонарушения по статье 190, части 4, пункту 2 УК "Мошенничество". Тогда он находился под подпиской о невыезде.

Что известно о Самате Ескендирове

В январе 2013 года Самат Ескендиров был назначен акимом Северо-Казахстанской области. В мае 2014 года он подал в отставку. Тогда стало известно, что ряд государственных лиц региона допустил нарушения, были возбуждены уголовные дела в отношении руководителя управления строительства, заместителя акима района. В связи с этим Самат Ескендиров подал в отставку.

В разные годы Ескендиров работал акимом Жамбылского и Кызылжарского районов Северо-Казахстанской области. В августе 2011 года он был избран депутатом Сената Парламента от Северо-Казахстанской области. Он был депутатом до января 2013 года.

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