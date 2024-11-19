Бывший аким СКО получил условный срок за мошенничество

Самат Ескендиров. Кадр из видео

Как стало известно, Самат Ескендиров осужден за продажу земель пайщиков путем обмана.

"Подсудимый Е. и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района. Вследствие чего Е. в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию ТОО (статья 190, часть 4, пункт 2 УК "Мошенничество в группе лиц по сговору в особо крупном размере")", - говорится в информации пресс-службы Кокшетауского городского суда Акмолинской области.

Как стало известно, вина экс-акима доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора. При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания для подсудимого.

"В 2023 году судебными актами признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем основания для возмещения материального ущерба жителям села отсутствовали. В результате чего приговором суда Е. назначено пять лишения свободы с применением статьи 63 УК условно", - сообщили в суде.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, летом этого года стало известно, что в Акмолинской области проходит судебное разбирательство в отношении бывшего акима Северо-Казахстанской области, экс-сенатора Самата Ескендирова.

Ранее в пресс-службе суда региона сообщили, что дело в отношении высокопоставленного чиновника рассматривалось в Кокшетауском городском суде. Он обвинялся в совершении правонарушения по статье 190, части 4, пункту 2 УК "Мошенничество". Тогда он находился под подпиской о невыезде.

Что известно о Самате Ескендирове

В январе 2013 года Самат Ескендиров был назначен акимом Северо-Казахстанской области. В мае 2014 года он подал в отставку. Тогда стало известно, что ряд государственных лиц региона допустил нарушения, были возбуждены уголовные дела в отношении руководителя управления строительства, заместителя акима района. В связи с этим Самат Ескендиров подал в отставку.

В разные годы Ескендиров работал акимом Жамбылского и Кызылжарского районов Северо-Казахстанской области. В августе 2011 года он был избран депутатом Сената Парламента от Северо-Казахстанской области. Он был депутатом до января 2013 года.