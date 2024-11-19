Ерлан Карин: Для казахстанцев День Великой Победы — важная сакральная дата

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Как пишет агентство "Казинформ", на мероприятии выступил государственный советник РК Ерлан Карин.

"От казахстанской делегации хочу выразить искреннюю признательность нашим российским друзьям за традиционно высокое гостеприимство и радушный прием. Официально наше мероприятие называлось круглый стол. Затем предложили назвать его форумом. В любом случае, я в этом уверен, это — встреча давних друзей на таком высоком уровне с участием руководителей всех ведущих российских масс-медиа", — отметил в своей приветственной речи Ерлан Карин.

Он также поздравил российское информационное агентство ТАСС со 120-летним юбилеем.

"В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич специально направил поздравление по этому случаю. В своем поздравительном послании он отметил, что — "нынешняя юбилейная дата — это важная веха в истории ТАСС. Возможность с благодарностью вспомнить первопроходцев российской журналистики и наметить новые точки роста". И сегодня, по личному поручению главы государства, мы прибыли с такой большой делегацией, чтобы продемонстрировать свое уважение, поддержку и дружбу", — сказал государственный советник.

Также он отметил, что в Казахстане придают весьма важное значение предстоящему государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

"Несомненно, что визит российского лидера станет знаковым событием с точки зрения углубления двустороннего взаимодействия и наших союзнических отношений. Сегодня, благодаря совместным усилиям, хорошим темпом развивается торгово-экономическое сотрудничество. Об этом свидетельствуют солидные показатели товарооборота. Россия занимает одну из ведущих позиций по объемам инвестиций в экономику нашей страны", — подчеркнул Ерлан Карин.

В своих выступлениях участники отметили и предстоящее 80-летие Великой Победы. Ерлан Карин сообщил, что в Казахстане уже с января 2025 года начнутся мероприятия, приуроченные к данному юбилею.

"Хотел бы, пользуясь случаем рассказать, как идет подготовка в Казахстане к еще одному важному событию — 80-летию Великой победы. В Казахстане — особое отношение к этому празднику. Для казахстанцев День Великой Победы — важная сакральная дата. Мы всегда будем помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших предков. И наш президент Касым-Жомарт Кемелевич еще весной, выступая на большом мероприятии — Национальном Курултае (в городе Атырау) — заявил о необходимости заблаговременной подготовки к этой важной юбилейной дате. В течение последних пяти-шести месяцев шла большая работа. Буквально с января у нас в стране начнутся разноформатные мероприятия, посвященные данной юбилейной дате", — отметил государственный советник.

Как пишет ТАСС, уже на первых минутах заседания был объявлен ряд важных решений. Помимо того, что участники определили формат встречи, сразу были намечены планы дальнейших контактов. Второй медиафорум пройдет в Астане в 2025 году и будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.