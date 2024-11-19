Нападение на активистку и махинации с землей: осужденный экс-аким провел в колонии меньше половины срока

Экс-аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазов в первый раз был осужден в 2020 году за вооруженное нападение на активистку и второй раз - в 2022 году за махинации с землей, которые он провернул, будучи на посту акима. Корреспондент Tengrinews.kz попытался узнать, как и где отбывает наказание бывший чиновник, и выяснил любопытные детали.

Фото с сайта akimat-talgar.gov.kz

Напомним, впервые в центре скандала тогда еще аким Панфиловского сельского округа Нургали Аппазов оказался в 2019 году. Тогда в активистку Галину Арзамасову стреляли возле акимата Талгарского района. Позже по подозрению в нападении на женщину были арестованы вышеупомянутый чиновник и его водитель. Дело в отношении них велось по статье "Хулиганство с применением оружия".

Уже в октябре того же года стало известно, что Аппазов был выпущен под залог в размере 6 312 500 тенге.

Однако в сентябре 2020 года Талгарский районный суд по делу о нападении на активистку приговорил Нургали Аппазова к семи годам тюрьмы с лишением права работать на государственной службе. Его водитель был отпущен из зала суда в связи с примирением сторон.

Не успела общественность забыть об инциденте, как прогремел еще один громкий скандал с участием Аппазова. На этот раз его заподозрили в махинациях с земельными участками. Как тогда стало известно, в период с 2015 по 2019 год в составе организованной преступной группы под руководством акима Панфиловского сельского округа в окрестностях села Кызылту Талгарского района и аэропорта Алматы путем предварительного незаконного изъятия из земель государственного фонда распродали в пользу потенциальных покупателей 191 земельный участок для строительства жилых объектов общей площадью 12,733 гектара.

В июне 2022 года суд приговорил Аппазова к шести годам лишения свободы по обвинению в превышении власти, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. С учетом предыдущего неотбытого наказания окончательно ему было назначено 8 лет заключения.

В октябре 2024 года корреспондент Tengrinews.kz попытался выяснить через запрос в КУИС, как и где отбывает наказание Нургали Аппазов. Ответ из ведомства пришел неоднозначный.

"Указанный в запросе осужденный отбывал наказание в учреждении УИС, после чего решением суда наказание заменено на более мягкий вид. Согласно статье 15 Закона "О персональных данных и их защите" и статье 93 УИК иная информация из личных дел осужденных не подлежит разглашению", - отметили в КУИС.

Корреспондент редакции обратился в Алматинской областной суд, чтобы узнать, когда и на каком основании наказание Аппазову было изменено.

"Установлено, что постановлением суда Конаева от 14 сентября 2023 года ходатайство осужденного Аппазова Н.А., отбывающего наказание в учреждении № 14 департамента УИС по Алматинской области и области Жетысу, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (штрафом) удовлетворено", - ответили в суде.

Однако в суде отметили, что специализированный прокурор с постановлением не согласился и подал ходатайство о его отмене.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда от 8 февраля 2024 года вышеуказанное постановление от 14 сентября 2023 года отменено, с принятием нового постановления об отказе в удовлетворения ходатайства осужденного Аппазова Н.А. Постановление вступило в законную силу", - говорится в ответе Алматинского областного суда.

На повторный запрос в КУИС редакция получила следующий ответ:

"В соответствии с решением суда о замене наказания на более мягкий в виде штрафа в октябре 2023 года указанный Вами осужденный убыл из учреждения уголовно-исполнительной системы".

Получается, что, несмотря на отмену постановления о смягчении наказания, в места заключения Аппазов не вернулся и в учреждениях уголовно-исполнительной системы не числится.