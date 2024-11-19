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19.11.2024, 08:24

Изменится ли пенсионный возраст женщин в 2025 году в Казахстане

Новости Казахстана 0 629

В текущем году в Казахстане на пенсию мужчины выходят в 63 года, а женщины – в 61 год. В будущем возраст сравняют, однако в 2025 году он останется неизменным. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
На текущий момент мужчины и женщины в Казахстане выходят на пенсию в разном возрасте:
  • мужчины – в 63 года;
  • женщины – в 61 год.

Однако существующая разница является временной – возраст выхода на пенсию для женщин постепенно будут поднимать, пока он не сравнится с мужским.

Примечательно, что изначально программа увеличения женского пенсионного возраста была рассчитана на 10 лет – с 2018 по 2027 год. Ежегодно планка должна была увеличиваться на полгода. Однако в последний раз повышение произошло в 2023 году, и программу было решено временно заморозить.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), в 2025 году пенсионный возраст не изменится ни для мужчин, ни для женщин, то есть граждане будут выходить на заслуженный отдых в 63 и 61 год соответственно.

Таким образом, в 2025 году на пенсию пойдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1964 года.

Такая ситуация продлится до 2028 года, однако затем постепенное повышение продолжится:

  • в 2028 году казахстанки будут выходить на пенсию в 61,5 года;
  • в 2029 году – в 62 года;
  • в 2030 году – в 62,5 года;
  • с 2031 года для женщин начнет действовать максимальный уровень пенсионного возраста – 63 года
 

Стоит отметить, что на этом фоне также звучат предложения, наоборот, снизить пенсионный возраст в Казахстане. Так, например, ранее идею о его снижении для некоторых категорий граждан высказали в мажилисе парламента.

Изменится ли пенсионный возраст женщин в 2025 году в Казахстане Читайте больше: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2189229-izmenitsya-li-pensionnyy-vozrast-zhenshchin-v-2025-godu-v-kazahstane/
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