В правительстве сделали заявление о едином часовом поясе

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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о преимуществах перехода Казахстана на 5-й часовой пояс. В частности, он отметил, что часовой пояс UTC+5 охватывает долготы от 67,5 до 82,5 градуса, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76 процентов населения страны (15 миллиона 240 тысяч человек).

"Большая часть территории страны фактически находилась в 5-м часовом поясе. Прежний опережающий часовой пояс UTC+6 впервые был введен в 1930–1931 годах путем использования декретного времени по формуле "поясное время + один час". Таким образом, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, а является возвратом к исторически оправданному времени", - заявил Шаккалиев во время заседания Правительства.

На сегодня, по его словам, 117 стран мира из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу.

Шаккалиев отметил, что международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.

"Множество стран мира уже сделало выбор в пользу часового пояса, который максимально приближен к природному циклу. Поэтому переход на часовой пояс UTC+5, который соответствует естественным солнечным циклам, не является новшеством, а представляет собой возвращение к природному времени. Принятое решение об изменении часовых поясов является научно обоснованным, экономически целесообразным и соответствует интересам эффективного функционирования страны. В результате рассмотрения петиции были даны четкие рекомендации, направленные на создание условий максимальной адаптации к стандартному часовому поясу", - подчеркнул Шаккалиев.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию.

Напомним, Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, 7 июня, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда министр Арман Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье было принято решение отказать в удовлетворении петиции.