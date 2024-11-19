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19.11.2024, 11:18

Установлены размеры компенсаций за врачебные ошибки в Казахстане

Новости Казахстана 0 416

С октября 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, обязывающий медицинские организации страховать профессиональную ответственность своих работников. Теперь пациенты, пострадавшие из-за врачебной ошибки, смогут рассчитывать на компенсацию, передает inbusiness.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Согласно статье 270-1 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", медицинские организации, а также лица, занимающиеся частной медицинской практикой, обязаны ежегодно заключать договор сострахования профессиональной ответственности. Без этого документа врачи не могут приступить к своей основной работе - лечить и спасать пациентов.

Когда выплачивают компенсацию?  

Страховым случаем считается причинение вреда жизни или здоровью пациента в результате выполнения врачебных обязанностей. Однако не все ситуации подпадают под эту категорию. Например, аллергические реакции, осложнения после медицинских процедур или анафилактический шок рассматриваются как медицинские инциденты и не считаются страховыми случаями.

Для проверки жалоб пациента создается независимая экспертная комиссия, состоящая из специалистов медицинских ассоциаций, страховых компаний и профессиональных союзов. В течение пяти рабочих дней они выносят заключение о наличии или отсутствии врачебной ошибки. Если пациент или его родственники не согласны с выводами, они могут обжаловать решение через суд или комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК.

Размеры компенсаций

Законом установлены минимальные суммы выплат, которые зависят от характера причиненного вреда:  

За установление инвалидности:

  • III группа — 500 МРП (около 1,8 млн тенге);  
  • II группа — 600 МРП (около 2,2 млн тенге);  
  • I группа — 800 МРП (около 2,9 млн тенге);  
  • ребенок с инвалидностью — 500 МРП (около 1,8 млн тенге).  

смерть пациента — 3000 МРП (около 11 млн тенге).  
прочий ущерб без инвалидности — до 300 МРП (1,1 млн тенге).  

(1 МРП в 2024 году составляет 3 692 тенге)

Отметим, что закон также предусматривает компенсацию расходов на услуги адвокатов для застрахованных медработников, если против них возбуждаются уголовные дела. Эти выплаты никак не влияют на суммы, предназначенные для пострадавших пациентов.

В агентстве по регулированию и развитию финансово рынка считают, что введение системы страхования повысит доверие к системе здравоохранения и будет стимулировать врачей более качественно оказывать медицинские услуги.

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