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19.11.2024, 12:17

В Нацбанке выступили с заявлением в связи с сильным подорожанием доллара

Новости Казахстана 0 574

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ РК.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По словам замглавы Нацбанка, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.

"Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября.

На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.

На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке", - гласит комментарий Молдабековой.

Она также объяснила рост спроса на доллар.

"Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту.

Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора", - говорит Молдабекова.

Замглавы НБ заявила, что соответствующее постановление правительства и приказ будут принты в ближайшие дни.

Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.

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