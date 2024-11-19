Можно ли физлицам ввозить авто в Казахстан, ответили в Минфине

Вопрос о таможенном оформлении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами из третьих стран для личного использования, требует дополнительного изучения. Об этом сегодня сообщил министр финансов Мади Такиев, передает Tengri Auto.
Как сообщил министр, несмотря на то, что нормы ЕЭК регулируют данный процесс, они не запрещают физлицам подавать декларации в общеустановленной форме.
"По вопросу таможенного оформления транспортных средств, ввозимых физическими лицами из третьих стран, исключительно для личного пользования по пассажирской таможенной декларации имеются риски законодательного и иного характера. Нормы решения ЕЭК регулируют только порядок оформления товаров для личного пользования и не запрещают физическим лицам подать декларацию на товары в общеустановленной форме.
На сегодняшний день декларирование автотранспортных средств физическими лицами в общеустановленной форме применяется во всех странах ЕАЭС, без каких-либо ограничений.
В связи с чем данный вопрос требует дополнительной проработки", - сообщил министр.
Это означает, что сейчас физлицо может подать декларацию и ввезти авто только для личного пользования. Однако, по словам министра, в таких случаях имеются риски законодательного и иного характера. В связи с чем министерство намерено проработать этот вопрос, чтобы избежать возможных правовых коллизий в будущем.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что с 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет. По данным комитета госдоходов, теперь автомобили моложе 3 лет смогут ввозить только лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента.
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