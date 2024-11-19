Можно ли физлицам ввозить авто в Казахстан, ответили в Минфине

Вопрос о таможенном оформлении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами из третьих стран для личного использования, требует дополнительного изучения. Об этом сегодня сообщил министр финансов Мади Такиев, передает Tengri Auto .

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Как сообщил министр, несмотря на то, что нормы ЕЭК регулируют данный процесс, они не запрещают физлицам подавать декларации в общеустановленной форме.

"По вопросу таможенного оформления транспортных средств, ввозимых физическими лицами из третьих стран, исключительно для личного пользования по пассажирской таможенной декларации имеются риски законодательного и иного характера. Нормы решения ЕЭК регулируют только порядок оформления товаров для личного пользования и не запрещают физическим лицам подать декларацию на товары в общеустановленной форме. На сегодняшний день декларирование автотранспортных средств физическими лицами в общеустановленной форме применяется во всех странах ЕАЭС, без каких-либо ограничений.

В связи с чем данный вопрос требует дополнительной проработки", - сообщил министр.

Это означает, что сейчас физлицо может подать декларацию и ввезти авто только для личного пользования. Однако, по словам министра, в таких случаях имеются риски законодательного и иного характера. В связи с чем министерство намерено проработать этот вопрос, чтобы избежать возможных правовых коллизий в будущем.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что с 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет. По данным комитета госдоходов, теперь автомобили моложе 3 лет смогут ввозить только лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента.