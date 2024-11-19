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19.11.2024, 13:58

Казахстанцам предлагают "новый" способ получения водительских прав

Новости Казахстана 0 588

Мошенники действуют настойчиво и активно продвигают свои "услуги". На этот раз в Казнете можно встретить старые объявления о продаже водительских прав на любой вид транспорта. Якобы казахстанцам не нужно сдавать экзамены, а процесс оформления займет всего 2-3 дня, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Авторы рекламы уверяют, что все делается в соответствии с законом.

фальшивая реклама, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 12:36

Фото: Stopfake.kz

Однако все эти рассылки исходят от злоумышленников.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) прокомментировали Stopfake.kz фальшивые объявления.

"В социальных сетях распространяют мошенническую информацию о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность. В основном мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа".Пресс-служба МВД РК

Специалисты в очередной раз призывают граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки.

Таким легким способом, подчеркивают в МВД, получить водительские права невозможно.

"При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию".Пресс-служба МВД РК

Для полноты картины в МВД напомнили процедуру получения водительских прав:

  • пройти обязательное обучение в автошколе, по окончании которого выдается свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;
  • обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую вы обучались. Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.

И только после успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Казахстанцам стоит быть внимательными и осторожными в любой сфере. Как оказалось, в стране появился "сезонный" вид мошенничества, связанный с покупкой резины на авто.

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