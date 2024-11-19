18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.26
525.21
4.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.11.2024, 15:20

Валютный след из России ведет в Казахстан и Кыргызстан

Новости Казахстана 0 495

С начала года Омская таможня возбудила 36 уголовных дел и 1225 дел об административных правонарушениях, сообщает inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Основная часть уголовных дел (29) связана с экономическими преступлениями. Больше половины из них (17) возбуждено по фактам незаконного вывода валюты за рубеж на общую сумму свыше 60 млн рублей или почти 300 млн тенге, сообщает Омская таможня. Правда, эта цифра сократилась, за первое полугодие 2023 года сообщалось о сумме в несколько раз крупнее – свыше 133 млн рублей. В основном фигуранты уголовных дел подозреваются в незаконном выводе валюты в Казахстан и Кыргызстан.

С начала года Омской таможней возбуждено 7 уголовных дел по фактам контрабандного перемещения контролируемых веществ и товаров.

"Из 6 возбужденных уголовных дел по контрабанде сильнодействующих веществ – 4 случая выявлены при перемещении контролируемых товаров через автомобильные пункты пропуска в зоне ответственности Омской таможни и 2 – при перемещении в международных почтовых отправлений", – отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов. 

Из 1225 административных дел, наибольшее количество правонарушений связано с непредставлением либо недостоверных сведении учета перемещения товаров (804), недостоверным декларированием товаров (144), а также за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (130).Общая сумма наказаний за административные нарушения составила более 42 млн рублей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...