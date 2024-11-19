Валютный след из России ведет в Казахстан и Кыргызстан

С начала года Омская таможня возбудила 36 уголовных дел и 1225 дел об административных правонарушениях, сообщает inbusiness.kz.

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Основная часть уголовных дел (29) связана с экономическими преступлениями. Больше половины из них (17) возбуждено по фактам незаконного вывода валюты за рубеж на общую сумму свыше 60 млн рублей или почти 300 млн тенге, сообщает Омская таможня. Правда, эта цифра сократилась, за первое полугодие 2023 года сообщалось о сумме в несколько раз крупнее – свыше 133 млн рублей. В основном фигуранты уголовных дел подозреваются в незаконном выводе валюты в Казахстан и Кыргызстан.

С начала года Омской таможней возбуждено 7 уголовных дел по фактам контрабандного перемещения контролируемых веществ и товаров.

"Из 6 возбужденных уголовных дел по контрабанде сильнодействующих веществ – 4 случая выявлены при перемещении контролируемых товаров через автомобильные пункты пропуска в зоне ответственности Омской таможни и 2 – при перемещении в международных почтовых отправлений", – отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.

Из 1225 административных дел, наибольшее количество правонарушений связано с непредставлением либо недостоверных сведении учета перемещения товаров (804), недостоверным декларированием товаров (144), а также за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (130).Общая сумма наказаний за административные нарушения составила более 42 млн рублей.