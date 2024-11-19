18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.26
525.21
4.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.11.2024, 16:27

Махр официально приравняли к калыму в Казахстане

Новости Казахстана 0 604

В Казахстане женихи больше не обязаны выплачивать махр, если за невесту был уплачен калым, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

Совет Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) принял соответствующее решение, закрепленное в новой фетве. Изменения направлены на упрощение финансовых обязательств при заключении брака в соответствии с мусульманскими традициями.

По мнению религиозных ученых, казахская традиция выплаты калыма соответствует принципам махра. Таким образом, калым теперь считается выполнением обязательства перед невестой, и жениху больше не нужно выплачивать дополнительный свадебный дар.

«Калым охватывает те же принципы, что и махр, поэтому их объединение упрощает процесс и снижает финансовую нагрузку на жениха», — пояснили в ДУМК.

Ранее в некоторых случаях от жениха также требовались дополнительные выплаты, такие как «ана суті» (в благодарность матери за воспитание дочери) и «әке енбегі» (отцу за его вклад). Согласно новой фетве, эти традиции теперь исключены из обязательных условий брака и остаются добровольными.

Махр — это свадебный дар, который предоставлялся невесте в качестве финансовой защиты. Однако в последние годы в Казахстане наблюдался рост запросов на высокие суммы махра, что вызвало споры среди молодоженов и их семей.

Решение ДУМК направлено на устранение финансовых барьеров, препятствующих созданию новых семей.

Новые правила вступают в силу с момента их публикации и касаются всех браков, заключаемых в соответствии с мусульманскими канонами.

В 2018 году мы писали о том, какой калым за невесту дают в разных регионах Казахстана.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...