Махр официально приравняли к калыму в Казахстане

Совет Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) принял соответствующее решение, закрепленное в новой фетве. Изменения направлены на упрощение финансовых обязательств при заключении брака в соответствии с мусульманскими традициями.

По мнению религиозных ученых, казахская традиция выплаты калыма соответствует принципам махра. Таким образом, калым теперь считается выполнением обязательства перед невестой, и жениху больше не нужно выплачивать дополнительный свадебный дар.

«Калым охватывает те же принципы, что и махр, поэтому их объединение упрощает процесс и снижает финансовую нагрузку на жениха», — пояснили в ДУМК.

Ранее в некоторых случаях от жениха также требовались дополнительные выплаты, такие как «ана суті» (в благодарность матери за воспитание дочери) и «әке енбегі» (отцу за его вклад). Согласно новой фетве, эти традиции теперь исключены из обязательных условий брака и остаются добровольными.

Махр — это свадебный дар, который предоставлялся невесте в качестве финансовой защиты. Однако в последние годы в Казахстане наблюдался рост запросов на высокие суммы махра, что вызвало споры среди молодоженов и их семей.

Решение ДУМК направлено на устранение финансовых барьеров, препятствующих созданию новых семей.

Новые правила вступают в силу с момента их публикации и касаются всех браков, заключаемых в соответствии с мусульманскими канонами.

В 2018 году мы писали о том, какой калым за невесту дают в разных регионах Казахстана.